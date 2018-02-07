Roundball, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Zorlu bölümleri ve keyifli atmosferiyle karşımıza çıkan oyunda işiniz bir hayli zor.

Zevkli ve keyifli bir mobil beceri oyunu olan Roundball, sürekli olarak dönen bir çemberin içerisindeki topu kontrol edip yüksek puanlara ulaşmaya çalıştığınız bir oyundur. Zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda reflekslerinizi sonuna kadar kullanmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkat çeken Roundball, müptelası olabileceğiniz türden bir mobil oyundur. Ekranın sağ ve sol bölgesine dokunarak oynayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Liderlik tablosuna da sahip olan oyunda üst sıralara tırmanabiliyorsunuz. Minimalist atmosferiyle de dikkat çeken oyunda yüksek puanlara ulaştıkça bir takım özelleştirmeler de yapabiliyorsunuz.

Roundball oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.