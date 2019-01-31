Row Row, su sporlarını sevenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm yapımlardan. İlk olarak iOS platformunda indirilebilir olan oyunda kürek çekerek tropikal nehirlerde, buğulu beyaz sularda ilerliyorsunuz. Rafting kadar adrenalin yüklü bu oyunda dalgalarla boğuşurken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz zorlu, eğlence dolu bir su sporları oyunu Row Row. Su kayağı, kano, şişme bot daha birçok su aracı kullanıyorsunuz. Reflekslerinizi test eden 20 zorlu bölüm var. Farklı oyun modları yok lakin skorunuz kaydediliyor, sıralamaya giriyorsunuz. Başka oyuncuların tekrar oyunlarını izleyerek püf noktalar öğrenmeniz, kendinizi geliştirmeniz mümkün. Bu arada grafikler muhteşem! Orman, kış, volkanik temalar etkileyici. Oyunun kontrolleri ise zorlayıcı değil; telefonda da tablette de keyifli oynanış veriyor.