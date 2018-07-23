Rowdy Wrestling, old school oyuncuların ilgisini çekeceğini düşündüğüm spor oyunu. Sadece görselleriyle değil, oynanışıyla da eski oyunları anımsatan Rowdy Wrestling, adından da tahmin edeceğiniz üzere Amerikan Güreşi oyunu. Gerçek Amerikan Güreşçileri, ringler, online mod olmamasına karşın ilginç şekilde kendisine bağlayan yapım, iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiriyor.

Tüm iPhone/iPad cihazlarda akıcı oynanış sunan, 100MB altı dövüş oyunu bulmak epey zor. Mobil platforma yeni giriş yapan Rowdy Wrestling, Amerikan Güreşi hayranlarına özel hazırlanmış, her yönüyle retro akan bir yapım. Sadece kolları oynayan, kukla görünümünde güreşçilerin ringde şov yaptığı spor oyununda ücretsiz oynanabilir üç mod bulunmakta. Ringde ayakta kalmayı başaran son güreşçi olmak için dövüştüğünüz Rumble, kariyer modu ve çiftli olarak dövüştüğünüz Tag Team modu arasından seçim yapıyorsunuz. Seçilebilir güreşçi sayısı da 55.

Ring kenarından zıplama, ring dışından sopa alıp girişme, sırtlayıp beraber devrilme dahil Amerikan Güreşi maçlarında yapılan çoğu hareketin yapılabildiği oyunun kontrol sistemi çok basit tasarlanmış. Sağ, sol, zıplama tuşları dışında aksiyon tuşu yer alıyor. Maçı dilediğiniz zaman duraklatabiliyorsunuz.