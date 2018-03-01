Royal Blade, çöp adam savaşçının yerine geçtiğiniz arcade türünde eğlence dolu bir mobil oyun. Basit oynanışa sahip bağımlılık yapan arcade oyunda tepenize düşen nesnelere ve düşmanlara karşı hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Reflekslerinizi konuşturabileceğiniz kolay kontrollü tek kişilik bir oyun arıyorsanız tavsiye ederim. iOS platformunda da ücretsiz!

Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen çöp adam oyununda dünyanın en güçlü kahramanı olmaya çalışan bir karakterin yerini alıyorsunuz. Tepenize durmadan bir şeyler düşüyor. Elinizdeki güçlü silahlarla (silah sayısı tatmin edici seviyede) parçalarına ayırarak sağ kalmaya çalışıyorsunuz. İlerledikçe daha güçlü düşman veya daha hızlı düşen objelerle karşı karşıya geliyorsunuz. Bu arada çöp adamı kontrol etmek için ekranın alt noktasına sıralanmış kılıç, kalkan ve etkili zıplamaya yarayan butonları kullanıyorsunuz.