Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Royal Dice, zar bloklarından yararlanarak savunma kuleleri inşa edeceğiniz ve kulenizi düşmanlarınızdan korumak için mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken, farklı numaralardan oluşan onlarca zar ile stratejik savunma planları oluşturarak kulenizi korumak ve düşman bloklarını vurarak seviye atlamaktır.

Kulenizi belirli bir süre boyunca düşman saldırılarına karşı koruyarak puanınızı artırabilir ve yeni savunma blokları alarak daha güçlü bir yapı oluşturabilirsiniz.

Oyunda farklı numaralara ve savunma gücüne sahip onlarca zar bloğu bulunmaktadır. Ayrıca zar bloklarını konuşlandırabileceğiniz 15’er kareden oluşan iki farklı platform yer almaktadır.

Kendi stratejik saldırı planlarınızı oluşturarak rakiplerinizi mağlup etmeli ve zarlarla kulenizi savunmalısınız. Strateji oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren Royal Dice ile sizde ilginç bir deneyim yaşayarak kulenizi savunmak için mücadele edebilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.