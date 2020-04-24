Bin yıl önce Emerald Krallığı, Faeries'in insanlarla birlikte yaşadığı geniş bir ülkeydi. Ancak atalar, güçlü sihirlerini alanlarının etrafındaki yüksek dağları yükseltmek için kullanan ve insanları topraklarından mühürleyen Faerie Kings'i kızdırdılar.

Toprağın kralı veya kraliçesi olarak, cesur konularınızı sizi bilinmeyene kadar takip edecek, yeni kasabalar inşa edecek ve büyülü biblolar ve hazine arayışında vadinin sırlarını keşfedeceksiniz

Ancak geçen baharda meydana gelen deprem Yasak Vadisi'nden ve Zümrüt Krallığı'nın kalıntılarına yeni bir geçit açtı. Yasak Vadiyi keşfedin ve düşen imparatorluğun sırlarını açığa kavuşturmak için krallığınızı kurun.

Dağlara tırmanmaya çalışan birkaç kişi savaş hikayeleri, ejderhalar, ruhlar, büyük bir felaket ve peri medeniyetinin düşüşüyle ​​geri döndü. Şan seni bekliyor Ekselansları!

Royal Idle: Medieval Quest Özellikleri