Royal Match (iOS), üçlü eşleştirme türünü sevenlerin keyif alarak oynayacağı yerli yapım mobil oyun. Dream Games’in ilk oyunu Royal Match, 3’lü eşleştirme oyunları, eski çağ oyunları, tarih oyunları, stratejiye dayalı bulmaca oyunlarını sevenlerin başından zor ayrılacağı bir oyun. App Store’da da ücreetsiz indirilebilir olan oyunda Kraliyet Kalesi’nin eski ihtişamına kavuşmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Güncellemelerle yenileri eklenen eğlenceli engeller ve zevkli bölümler içeren, hikaye üzerinden ilerleyen, grafiklerinden gözlerini alamayacağınız eşsiz bir 3’lü eşleştirme oyunu Royal Match. Hemen iPhone/iPad cihazınıza ücretsiz indirin, oynamaya başlayın!

Mobil platformda yeni yerini alan Türk yapımı oyunlardan Royal Match’de Kraliyet Kalesi’nin eski ihtişamına kavuşması için Kral’a yardımcı oluyorsunuz. Eğlenceli ve zorlu bölümleri geçmek için engelleri kırıyor ve etkili güçlendiricileri birleştiriyorsunuz. Eğlenceli 3’lü eşleştirme bulmacaları çözerek yeni kraliyet odaları, olağanüstü bahçeler ve daha birçok heyecan verici yeri keşfediyorsunuz. Bonus bölümler bir sürü altın toplamanızı sağlarken, sandıklar muhteşem ödülleri kazanmanızı sağlıyor.

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