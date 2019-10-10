Rubber Robbers, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak ön plana çıkan Rubber Robbers oyununda engellerden kaçarak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kaçış rotaları oluşturmaya çalıştığınız oyunda zengin içerikler de yer almakta. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı Rubber Robbers oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Bulmaca tarzı bölümleri de geçmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bol ve zengin oyun içeriğiyle de dikkat çeken Rubber Robbers oyununu mutlaka denemelisiniz.

Rubber Robbers oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.