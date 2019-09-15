Android ve İOS platformu oyuncularına sunulan Rugby League 19 günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Mobil spor oyunları arasında yer alan ve tammaen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Rugby League 19 ile Amerikan futbol dünyasına adım atacağız. Tamamen güncellenmiş takımların ve oyuncuların yer aldığı yapımda dilediğimiz takımı seçecek, liglere ve şampiyonalara katılacak, şampiyon olma yolunda ilerleyeceğiz.

Basit kontrollerin yer aldığı yapımda oyuncular takımlarını geliştirerek daha etkili bir hale getirebilecekler. Takımımızı zafere götürebilmek için her yolu deneyecek, en iyi oyuncuları alabileceğiz.

Farklı oyun modlarının da yer aldığı yapımda oyuncular 5 heyecan verici turnuvada da boy gösterebilecekler. Oyun içerisinde çeşitli zorluklar ve mini yarışmalarda yer alıyor.

Rugby League 19 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.