Amerikan futbolunu yakından tanıma fırsatı yakalayacağımız Rugby Nations 19 oynaması ücretsiz olarak günümüzde mobil platformda oynanmaya devam ediyor.

Android ve iOS platformunda 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapımda dünyanın önde gelen oyuncuları ve spor kulüpleri yer alıyor. Oyuncular seçtikleri kulüpleri özelleştirebilecek, stadyumlarını yükseltebilecek ve daha kaliteli oyuncular transfer edebilecekler.

Basit kontroller eşliğinde tüm oyuncular tarafından kolayca oynanabilecek olan yapımda dünya kupası gibi turnuvalara da katılabilecek ve şampiyon olarak kupalar kazanmaya çalışacağız. Mobil spor oyunlarının yakından tanınan ismi olan Distinctive Games şu sıralar Rugby Nations 19 ile ortalığı kasıp kavururken oyun kitlesini de hızla artırmaya devam ediyor.

Yapım ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.