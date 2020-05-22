Bu aksiyonla dolu, gerçek zamanlı PvP oyunda destansı Rumbler takımını topla ve liglerde yüksel. Stratejik kombinasyonlar yapıp rakiplerini alt etmek için becerilerini kullan. Mükemmel takımını yaratmak için yeni çıkan güçlü kartları toplayıp yükselt ve tüm dünyaya meydan oku.

Kulüp üyelerine ve arkadaşlarına özel maçlarda meydan oku. Kulüp sandıklarının kilidini açmak için kulübünle iş birliği yap. RumbleTV'de en iyi oyuncuları izle ve yeni taktikler öğren ayrıca her hafta yeni özel etkinliklerde yer al ve ödüller kazan. Rumbler koleksiyonunu ve savaş desteni oluşturup yükselt.

Bir kulüp kur ya da bir kulübe katıl ve kendine ait Rumble Hockey topluluğunda mücadele et. Gerçek zamanlı hokey mücadelelerinde dünyanın dört bir yanındaki diğer oyunculara karşı oyna. Ödüllerin kilidini açmak ve yeni destansı Rumbler'lar almak için sandıkları kazan.