Rumini, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir zeka oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Eşsiz oynanışı ve atmosferiyle karşımıza çıkan oyunda tek yapmanız gereken taşları bir araya getirip puanlar kazanmak.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil oyun olan Rumini, okey taşlarıyla oynadığınız bir oyundur. Her yaştan bireylerin rahatlıkla oynayabileceği oyunda tek amacınız taşları bir araya getirip yok etmek ve puanlar kazanmak. Eşsiz bir oynanışa sahip olan oyunda stratejik hamleler yapıyorsunuz. Bir takım özel güçler de kullanabileceğiniz oyunda elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Basit bir oynanışa ve sürükleyici atmosfere sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli grafikleri ve kolay oynanışıyla da ön plana çıkan Rumini'yi mutlaka denemelisiniz.

Rumini oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.