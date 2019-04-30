Çeşitli engellerle donatılmış zorlu parkurlarda yarışarak rakiplerinizi saf dışı bırakabileceğiniz Run Race 3D, mobil oyunlar arasında spor kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak sunulan eşsiz bir oyundur.

Keyif verici ses efektleri ve eğlenceli grafikleri ile oyun severlere benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, bloklar ve yüksek duvarlardan oluşan zorlu engelleri aşarak rakiplerinize karşı yarışmak ve parkurları tamamlamaktır. Oyunda yeşil, kırmızı, sarı ve mavi renge sahip çeşitli karakterler bulunmaktadır. Karakterinizi seçerek yarışa başlayabilir ve koşmaya ara vermeden bitiş çizgisine ulaşabilirsiniz. Rakiplerinizden önce parkuru bitirerek çeşitli ödüller kazanabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Duvarların üstünden atlayarak ve iplere tırmanarak engellerden kurtulmalı ve yolunuza devam etmelisiniz. Rakiplerinizin önüne geçerek onlara fırsat vermeden hızla ilerlemeli ve maksimum puanı toplayarak parkuru başarıyla tamamlamalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Run Race 3D, milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve gün geçtikçe daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.