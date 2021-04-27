RuneScape Mobile, mobil cihazınızda oynayabileceğiniz en iyi açık dünya MMORPG oyunlarından biri. PC ve mobil cihazlara 270 milyon kurulum ve çapraz platform oynama desteğiyle 20 yıllık bir geçmişi olan RuneScape, oyuncuları eşi benzeri olmayan büyülü bir macerayla heyecanlandırmaya devam ediyor. Gielinor’un üst düzey fantastik ve mistik dünyasını keşfetmek için hemen şimdi RuneScape Mobile ön kayıt yaptırın. Ön kayıt yaptıranlara özel hediyeler arasında; özel bir saç modeli, evcil hayvan, teleport animasyonu, kılıç ve zırhın yanında 7 günlük %50 XP artışı var!

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Başka olmayan büyük bir MMORPG dünyasına adım atmaya hazırlanın! Kara bulutlar çökmüş durumda savaş başladı. Nasıl hareket edeceğiniz size bağlı; Arkadaşlarınızla birlikte dünyayı keşfe çıkıp baskın mı yapacaksınız yoksa sadece bir maceracı olarak şöhret ve servet mi arayacaksınız? Zorlu görevleri tamamlayarak kahraman olun veya çiftliğinizde sessiz bir hayat sürdürün, isterseniz zorlu boss’lara karşı savaşan bir efsane olun… RuneScape mükemmel bir AFK ikinci ekran oyunu. Savaşçı, büyücü, çiftçi, aşçı, ne tür bir kahraman olacaksınız? Hayal edilemeyecek epik boss’lar da dahil olmak üzere çeşitli büyüleyici düşmanla karşılaşacaksınız.

RuneScape, ücretsiz oynanabilir ancak 8 ek beceri, 120’den fazla ek görev ve tüm dünya haritasına erişim de dahil daha heyecan verici içeriğin kilidini açan üyelik de sunar. RuneScape’in tadını en iyi şekilde çıkarın! RuneScape Mobil ön sipariş verin, ücretsiz ödüller alın.