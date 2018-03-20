Runventure, tek parmakla tam kontrol sunan iki boyutlu mobil platform oyunu.

iOS tarafında da ücretsiz indirilmeye açılan oyunda Indiana Jones görünümünde bir karakterin yerine geçiyorsunuz. Hazine aramak için gizemli topraklarda keşfe çıkıyorsunuz. Tabii ki ormanlar, tapınaklar, kaleler ve diğer yerlerde her türlü tehlike sizi bekliyor.

2017’nin ödül alan mobil oyunlarından Runventure’ı benzerlerinden ayıran nokta; tek dokunuşla ilginç kontrol sistemine sahip olması. Karakter kendiliğinden yürümüyor, koşmuyor ve zıplamıyor. Karakteri yönlendirmek, tuzakları aşmak için de kullanabildiğiniz bir buton yok. Ekranın altındaki barı kullanarak (sola sağa sürükleyerek) platformları aşıyorsunuz. Sıcak lavalara, piranha havuzuna düşmemek, iskelet ve aç kurtların yemeği olmamak için barı ustaca kullanmalısınız. Bu arada oyun bölümlerden oluşmakta. Çıkış noktasına ulaştığınızda karakteriniz seviye atlıyor ve hazinelerin kilidini açıyorsunuz. Maceraya hazır mısınız?