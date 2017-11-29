Rush, Ketchapp’ın iOS platformuna ücretsiz çıkardığı roller coaster oyunu. Basit görseller üzerine kurulu olmasına karşın kendisine bağlayan arcade oyunda iki çizgili platformda son hız ilerliyorsunuz. Gerçekteki roller coaster sürüşü yansıtılmış; hızı hissediyorsunuz.

Tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de rahatça oynanan sonsuz roller coaster sürüşünde kontrolünüzde olan küreyi mümkün olduğunca uzak mesafeye taşımaya çalışıyorsunuz. Boşlukta duran platformun iki yanı da uzun çivilerle doldurulmuş. Hızını ayarlayamadığınız kürenin engellere çarpmaması için hızlı düşünüp tereddüt etmemeniz gerekiyor. Odak noktası olarak belirlediğiniz engelleri çok önceden görüp pozisyonunuzu almalısınız. Çarpmam durumunda ne oluyor? diye soracak olursanız onca yaptığınız puan boşa gidiyor; en başa dönüyorsunuz.

Rush Özellikleri: