Corroding Games’in başarılı mobil oyunları arasında yer alan Rusted Warfare demo sürümü ile oyuncuların beklentisini karşılamayı başardı ve tam sürümün satmasına da neden oldu.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve demo sürümü ile ücretsiz olarak lansmana çıkan Rusted Warfare’de oyuncular 40’dan fazla kara, deniz ve hava unsuru eşliğinde gerçek zamanlı olarak gerçek oyunculara karşı savaşacaklar.

Kalelerin, gemilerin ve askeri birliklerin yer aldığı oyunda Retro bir oynanış tarzı yer alırken oyunun demo sürümü ücretsiz, tam sürümü ise ücretli olarak yoluna devam ediyor.

Play Store ve App Store üzerinde oyuncuların karşısına çıkan başarılı yapım oyunculardan aldığı geri bildirimler eşliğinde de ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.