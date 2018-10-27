RWBY: Amity Arena

Liderliğin tepesine tırmanmak için diğer akademilere ve takımlara karşı yarışın! Favori birimleriniz ve karakterlerinizle, cesaretinizi küresel bir aşamada kanıtlayın. Atlas'ın donmuş zirvelerinden Beacon Academy'nin önündeki avluya kadar dünyanın dört bir yanındaki diğer oyuncularla savaşın.

RWBY evreninden en sevdiğiniz karakterlerin düzinelerce kartını toplayın. Rakiplerine karşı savaşmak, birliklerini yıkmak ve yapılarını tahrip etmek için kendi güçlerini ve yeteneklerini kullan. Arkadaşlarınızdan ve Akademi okulundan yetenek öğrenin, her maçı kazanmak için en iyi taktikleri, stratejiler, beceri zamanlamalarını yapmalısın.

Gerçek zamanlı stratejik düellolar, başka bir insan rakibe karşı kafa kafaya girmek anlamına gelir. Rakibini daha iyi görebilmek ve onların yok edilmeden önce binalarını yok etmek için yeteneklerinizi ve becerilerinizi keşfedin.