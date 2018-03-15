Ryanair, iOS üzerinde kullanılabilen ve ucuza uçak bileti alınabilen bir uygulamadır.

1994 yılında ucuz uçak bileti satma amacıyla kurulan Ryanair, o günden bu yana Avrupa'nın en çok tercih edilen havayolu şirketlerinden bir tanesi olmayı başarmıştı. Kimi zaman 1 euro gibi komik rakamlara uçak bileti satarak, özellikle Avrupalı gençlerin çokça kullandığı havayolu şirketi unvanına kavuşan Ryanair, bugüne kadar kampanyalarıyla herkese hitap etmişti.

15 Mart 2018 itibarıyla resmi açıklamaya yaparak, Türkiye seferlerini başlattığını duyuran Ryanair, Haziran 2017'den sonra Türkiye'ye uçacağını söylemişti. İrlanda'nın başkenti Dublin ve Slovakya'nın başkenti Bratislava'dan Muğla'nın turistik ilçesi Dalaman'a uçmaya başlayacağını söyleyen Ryanair, birçok seyahat severi heyecanlandırmıştı.