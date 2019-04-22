Herkesin taksisi, Tokyo'daki beş taksi şirketi ile Sony ve Sony ödeme servisinin ortak girişimidir. Beş taksi şirketinin sahip olduğu taksiler, şu anda Tokyo'daki en büyüğü 10.000'i aşıyor.

Taksi tahsisi uygulaması adı S.RIDE, Basit, Akıllı, Hızlı sürüş deneyimi sağlayan yeni bir taksi deneyimini sembolize eder. Bir slaytla, Tokyo'daki en büyük taksi ağından en yakın taksiyi arayabilir ve önden binebileceğiniz, arabadaki net ödeme veya QR kod ödemesiyle hemen alabileceğiniz bir taksi gönderme servisidir.

basit

Uygulamayı başlattıktan sonra, Tokyo'nun en büyük taksi ağına en yakın taksi derhal One Slide ile alacak. Taksi toplama konumu otomatik olarak mevcut konumdan en yakın yola ayarlanır, bu nedenle kendi başınıza kurulmanıza gerek kalmaz. Hedefi beklerken ayarlarsanız you 2 otomatik olarak taksi kurulumunun tabletine ayarlanır, taksi şoförüne varış yerini sözlü olarak söylemeye gerek yoktur. Kalkış aracınıza karar verdikten sonra, sürücünüzle basit bir mesaj alışverişi yapabilirsiniz * 2 böylece ani bir probleminiz olduğundan emin olabilirsiniz.

akıllı

“S.RIDE” uygulaması ile önceden bir kredi kartı kaydederseniz, çevrimiçi bir ödeme yapabilirsiniz * 2. Ek olarak, arka koltukta tablette görüntülenen QR kodunu "S.RIDE" uygulamasıyla okuyan orijinal QR kod ödemesi "S.RIDE Cüzdan" ile başa çıkıyoruz ve varış noktasına geldikten sonra hızlı bir şekilde nakit parasız bir şekilde gidebiliriz Öyle.

hızlı

Tokyo'daki en büyük taksi ağından en yakın taksi sizi alacak. Zaman kaybetmeden varış yerinize sorunsuz bir şekilde gidebilirsiniz.

Araç tahsis hizmetinin başlatılmasıyla birlikte, Sony Ödeme Hizmeti ile birlikte, kredi kartlarını vb. Kullanarak çevrimiçi bir ödeme hizmeti ve yüz yüze ödeme için bir ödeme aracı hizmeti başlattık.

Tüm taksiler için, bu mali yılda AI teknolojisini kullanarak arz ve talep tahmini hizmeti gibi hizmetleri genişletmeyi planlıyoruz. Çeşitli iş alanlarında güçlü ortakları ile işbirliğini desteklemeye devam edeceğiz ve ülke genelinde taksi operatörlerinin herkesin taksileri tarafından sağlanan hizmetleri ve ayrıca güvenli, güvenli ve konforlu seyahat deneyimlerini kullanabilecekleri bir ortam sağlamaya devam edeceğiz. Daha zengin bir topluma yol açan mobilite hizmetlerini sürdüreceğiz.