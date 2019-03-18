Altıgen savaş alanına sahip sıra tabanlı Taktik Strateji oyunu S4GE'nin benzersiz dünyasına giriş yapın. 4 birim arketip kontrolü: mistik, asker, hileci ve şifacı. Hepsinin kendine has yetenekleri var ve düşmanlara karşı veya tehlikeli durumlardan kaçmak için akıllı yollarla kullanılabilir.

Her biri benzersiz yeteneklere, güçlü ve zayıf taraflara sahip dört sınıftan oluşan bir kahraman kadrosuna hakim olun. Bu iOS oyunda heyecan verici savaşlarda strateji yeteneklerinizi gösterin. Dört kahramanı oyun alanının altıgen hücrelerinde kaydırın. Her karakterin güçlü taraflarını uygulayın ve rakiplerinizi ezmek için benzersiz becerilerden yararlanın.

Düşman eylemlerini öngör ve planlarını boz. Zaferler için ödüller kazan. Yeni savaş alanlarının kilidini aç. Shards isimli güçlü emanetler sayesinde düşmanlarına üstünlük sağlayabilrsin. Eşsiz bir tarza sahip, büyü ve fantastik canavarlarla dolu renkli bir fantezi dünyasının tadını çıkarın.



