iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Sachin Saga Cricket Champions mobil oyunu, kriketin meşhur olduğu Hindistan’da bir efsane olan Sachin Tendulkar ve diğer efsane oyuncular olarak kriket oyununun tadını çıkaracağınız keyifli bir oyundur.

Sachin Saga Cricket Champions mobil oyununda kaliteli grafikler ve ekipmanlar dikkat çekiyor. Kriket bilmeyen ve ilgisi olmayan oyuncuların bile dikkatini çekecek bir kalitede olan oyunda iki oyun modu kullanıcıları karşılıyor. Efsane Modu’nda Hint kriket efsanesi Sachin Tendulkar olarak oynayacaksınız. Öncelikle belirtmeliyiz ki NBA için Michael Jordan ne ise, futbol için Maradona ne ise Kriket için de Sachin Tendulkar odur. Tam bir efsane olan oyuncunun 24 yıllık kariyerindeki önemli anları birebir canlandıracağınız oyun modunda bir tarihin yazılışına şahit olacaksınız.

Oyunun diğer modunda ise sizlere özgürce maç yapma şansı tanıyor. Ayrıca Tendulkar harici 100’ü aşkın gerçek kriket sporcusu olarak oynayabileceksiniz. Bu modda 11 kişiden oluşan bir takım kurup gerçek oyunculara karşı 50 maç yapabilirsiniz. Ayrıca efsane sporcuların kartlarını da biriktirebilirsiniz. Severek oynayacağınız kriket oyunu Sachin Saga Cricket Champions’ı AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.