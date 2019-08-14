SadeceOn uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan freelancer’lara ulaşabilir, iş yaptırmak isteyen müşteriler bulabilirsiniz.

Çeşitli alanlarda ihtiyaç duyabileceğiniz konularda hizmet veren freelancer’lara ulaşabileceğiniz SadeceOn uygulamasında, bütçenize en uygun olan yetenekli freelancer’lar ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Grafik-tasarım, müzik-ses, yazılım, video ve animasyon, online pazarlama, reklamcılık ve daha birçok kategoride sunulan yüzlerce ilanı inceleyebileceğiniz uygulamada, ilan sahipleriyle kolayca iletişim kurabilirsiniz.

Yukarıda saydığımız alanlarda profesyonel olarak çalışıyorsanız, potansiyel müşterilerinize ulaşmak için de kullanabileceğiniz SadeceOn uygulamasında işi detaylarıyla belirten kullanıcılara fiyat teklifi de gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz fiyat teklifini diğer tekliflerle karşılaştıran müşteriler, en uygun fiyat teklifiyle birlikte daha önce yaptığınız iş örneklerini inceleyerek sizlere ulaşabiliyorlar. Herhangi bir kuruma bağlı kalmadan kendi işinizi yapabileceğiniz ve bunu dilediğiniz yerden yapabilme rahatlığı sunan SadeceOn uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.