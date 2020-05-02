Forever Tiger tarafından mobil platform için geliştirilen ve yayınlanan Safe Zone günümüzde Android ve iOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Arcade oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım da oyuncular zombiler ile ölümüne savaşacak, hayatta kalabilmek için onları yok etmek zorunda kalacaklar.

100’den fazla silah modelinin yer aldığı yapım da görsel ve ses efektleri oldukça başarılı bir şekilde oyuncuların karşısına çıkarken, aksiyon yüklü yapı da oldukça tatmin edici görünüyor.

Oyun içerisinde sayısız kilitli içerik yer alıyor. Oyuncular öldürdükleri zombilerden elde ettikleri puanlar ile bu kilitleri açabilecek, oyun içerisinde zombilere karşı kullanabilecekler.

Oldukça geniş bir içeriğe sahip olan oyun da zombiler alışılmışın dışında bir yapıda oyunculara sunulacak.

Oynaması ücretsiz olarak 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım düzenli olarak güncellemeler de alıyor.