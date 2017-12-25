Sago Mini Space Explorer, Harvey adında sevimli bir köpekle uzayda dolaştığımız eğlenceli bir mobil oyun. iPhone ve iPad cihazınızda oyun oynayan çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için köpekli bir oyun arıyorsanız tavsiye ederim. Reklamsız, sürpriz uygulama içi satın alımlar da sunmuyor.

Çocukların yaratıcı yönlerini ortaya çıkaran eğlenceli, güvenli mobil oyunlar geliştiren Sago Mini’nin uzay oyununda sürekli gülen sevimli mi sevimli bir köpeği kontrol ediyoruz. Harvey ile birlikte uzay ışınlanıp yıldızları, gezegenleri jet hızıyla dolaşıyoruz. Uzaylı dostlar ediniyor, uzay gemisi kullanıyor, robotla kucaklaşıyor, hatta piknik bile yapıyoruz.

Sago Mini’nin yürümeye başlayan çocuklar için önerdiği uzay oyunu, iOS platformunda maalesef ücretli. 9,99 TL karşılığında çocuğunuz için güvenli, animasyonlarla desteklenmiş harika görselli bir oyun satın alıyorsunuz.