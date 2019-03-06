Klasik oyunlar arasında yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen Sailor Cats, onlarca farklı kedi karakterinin yer aldığı keyif verici bir oyundur.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da kolaylıkla oynayabileceğiniz bu oyunda amaç, seçtiğiniz kedi karakteri ile diğer kedileri kurtarmak ve büyük bir kedi topluluğu oluşturmaktır. Oyunda, adada tek başına kalmış bir kedinin maceraları konu alınmıştır. Kedi elindeki oltayla çevredeki diğer kedileri yakalar ve arkadaş olurlar. Bu sayede denizdeki tehlikeli yaratıklardan birlikte korunurlar.

Etkileyici grafiklerin ve eğlenceli müziklerin yer aldığı bu oyun ile macera dolu anlar sizleri bekliyor. Oyun içerisinde arkadaş edinebileceğiniz birbirinden sevimli birçok kedi figürü ve onlarca farklı hayvan yer almaktadır. İstediğiniz kediyi seçerek oyuna başlayabilirsiniz. Kedi karakterinizin elindeki oltayı hedefe ulaştırmalı ve altın toplamalısınız. Ayrıca denizin üstünde yer alan ödül şişelerini ve sandıkları açarak daha fazla altına ulaşabilirsiniz. Hiçbir ücret ödemeden ulaşabileceğiniz Sailor Cats ile günün stresini atabilir ve eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.