Salon Randevu, kuaförler, güzellik salonları, spa merkezleri, diyetisler vb. online randevu sistemiyle de çalışan işletmelere özel tasarlanmış yönetim programıdır. VatanSoft tarafından geliştirilen Salon Randevu Güzellik Merkezi Programı, en gelişmiş ve pratik kullanım imkanı veren randevu, müşteri takip ve işletme yönetim sistemidir.

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Güzellik merkezi, kuaför, berber, spa randevu ve yönetim yazılımı Salon Randevu’nun tercih edilme nedenleri;

Randevu Yönetimi : İstediğiniz tarih ve saatte online randevu oluşturabilir, mobil uygulama veya web üzerinden gelen randevuları takip edebilirsiniz.

: İstediğiniz tarih ve saatte online randevu oluşturabilir, mobil uygulama veya web üzerinden gelen randevuları takip edebilirsiniz. Adisyon Yönetimi : Müşterinizin istediği tüm işlemler için adisyonlar tutabilirsiniz. Adisyon yönetimi, hesaplarınızda karışıklık olmasını önler.

: Müşterinizin istediği tüm işlemler için adisyonlar tutabilirsiniz. Adisyon yönetimi, hesaplarınızda karışıklık olmasını önler. SMS Yönetimi : Kişiye özel veya tüm müşterileriniz için randevu hatırlatma, doğum günü, duyuru, kampanya mesajlarını anında yollayın.

: Kişiye özel veya tüm müşterileriniz için randevu hatırlatma, doğum günü, duyuru, kampanya mesajlarını anında yollayın. Hizmet Yönetimi: İşletmenizin sunduğu hizmetleri kaydedebilir, çalışanlarınızın bu hizmetten ne kadar prim kazanacaklarını belirleyebilirsiniz.

İşletmenizin sunduğu hizmetleri kaydedebilir, çalışanlarınızın bu hizmetten ne kadar prim kazanacaklarını belirleyebilirsiniz. Çalışan Yönetimi : İstediğiniz kadar çalışan ekleyebilirsiniz. Çalışan profili, sabit prim yüzdesi, hizmetleri tanımlayın. Çalışanlarınız da sistemi kullanabilir.

: İstediğiniz kadar çalışan ekleyebilirsiniz. Çalışan profili, sabit prim yüzdesi, hizmetleri tanımlayın. Çalışanlarınız da sistemi kullanabilir. Muhasebe Yönetimi : Müşterileri borç durumları, çalışan prim hesapları, ürün satışı ve tüm muhasebe işlemleriyle kolay gelir gider takibi yapın. Detaylı raporlama seçenekleri sunulmaktadır.

: Müşterileri borç durumları, çalışan prim hesapları, ürün satışı ve tüm muhasebe işlemleriyle kolay gelir gider takibi yapın. Detaylı raporlama seçenekleri sunulmaktadır. Müşteri Yönetimi : Detaylı müşteri profili seçenekleriyle müşteri adisyon ve randevu geçmişi raporları ile en iyi müşteri takip yazılımıdır. Müşterilerinizin borç durumunu kolayca takip edebilirsiniz.

: Detaylı müşteri profili seçenekleriyle müşteri adisyon ve randevu geçmişi raporları ile en iyi müşteri takip yazılımıdır. Müşterilerinizin borç durumunu kolayca takip edebilirsiniz. Mobil Uygulama: Salon Randevu uygulaması son derece hızlıdır. Online randevu ve işletme yönetimi yazılımı, işletmenizi uygulama üzerinden kolayca yönetmenizi sağlar.

Kuaförler için: Kuaför müşteri takip uygulaması olarak müşterilerinizin randevularını tek yerden takip edin. Randevu defteriniz dijital hale gelsin. Gelir gider ve aylık performans raporlarınızla işletmenizi kolayca yönetin.

Güzellik Salonları için: Güzellik merkezinizde adisyon açma ve çeşitli tahsilat seçenekleri işlemlerinizi uygulama üzerinden muhasebeleştirin. Ürün satışı ve stok takibi ile gelir-giderinizde yazılım ile gözden kaçan hiçbir şey kalmasın. Ay sonunda personel prim hesabınız tek tuşla raporlansın.

Spa Merkezleri için: Müşteri randevu yazılımızı ile tüm işletmelere olduğu gibi spa merkeziniz için profesyonel çözümler sunuyoruz. Personel bazlı randevu takvimi, Randevu hatırlatma mesajları ve işlem sonrası müşteri memnuniyet anketleri ile işletmenizin kalitesi daha da yükselsin.

Diyetisyenler için: Müşteri randevularınızı ve seanslarınızı bizimle takip edin, Müşterilerinize randevu öncesi aynı gün veya önceki günlerde randevu hatırlatma mesajları yollayın. Gelir ve giderinizi bizimle kolayca kayıt altına alın.