Samsara Game, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek puanlara ulaşmak için mücadele verdiğiniz oyunda engelleri aşarak karakterinizin kaçısına yardımcı oluyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken bir mobil beceri ve bulmaca oyunu olan Samsara Game, dengeli bir şekilde blokları uygun yerlerine yerleştirerek portalları açığa çıkarmaya çalıştığınız bir oyundur. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda farklı tasarımlar ve sürükleyici atmosfer bulunuyor. Zorlu seviyeleriyle de dikkat çeken oyunda işiniz bir hayli zor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda aklınızı da sınırlarına kadar zorlamanız gerekiyor. Bu tarz oyunları sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Samsara Game oyununu sakın kaçırmayın. Sürükleyici atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Samsara Game sizleri bekliyor.

Samsara Game oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.