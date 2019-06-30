Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve macera dolu bölümleri ile eşsiz bir deneyim kazanabileceğiniz Samurai Aces, gökyüzünden gelen düşman saldırılarına karşı kendinizi savunmak için mücadele edeceğiniz ve farklı silah ve savaş aletlerinden yararlanarak düşmanlarınızı etkisiz hale getirebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli hava araçları ve silahlar kullanarak gökyüzünde ilerlemek ve karşınıza çıkan objelere ateş ederek yolunuza devam etmektir. Hedefleri vurdukça puan toplayabilir ve yeni savaş teçhizatı alabilirsiniz. Maceraya doyacağınız ve sürükleyici bölümleri sayesinden sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zorlu onlarca bölüm ve düşmana karşı kullanabileceğiniz 6 farklı silah modeli yer almaktadır. Silahınızı seçerek parkurlarda ilerleyebilir ve hedefleri yok ederek seviye atlayabilirsiniz.

Hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz ve keyifle oynayacağınız Samurai Aces, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.