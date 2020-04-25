Basit grafiklere sahip olarak hem Android hem de iOS platformlarında tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Samurai.io gerçek zamanlı olarak samuray savaşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Mobil platformda birbirinden güzel oyunları piyasaya sürmeye devam eden KMD Games şu sıralar Samurai.io ile gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki samuray savaşçılarını bir araya getirmeye devam ediyor.

İki farklı mobil platformda oldukça beğenilen yapım günümüzde 5 binden fazla oyuncu tarafından oynansa da kitlesini artırmaya devam ediyor. Basit yapısı ve kolay oynanabilirliği ile adından söz ettirmeye devam edilen oyun her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Samurai.io tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanıyor. Yapım mobil strateji oyunları arasında yer alıyor.