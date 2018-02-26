Sanat Cepte uygulaması, sanatsal etkinliklere ilgi duyanların iOS cihazlar üzerinden güncel etkinliklere ulaşabilmesini kolaylaştırıyor.

Konser, tiyatro, sergi ve sahne sanatları gibi alanlarda etkinliklere katılmaktan keyif alıyor olabilirsiniz. Ailenizle, arkadaşlarınızla ya da sevgilinizle hoş vakit geçirmek için bu tarz etkinlikleri araştırıyorsanız, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi mobil uygulaması olan Sanat Cepte uygulamasını sizlere tavsiye ediyoruz. Gerçekleşmesi planlanan birçok etkinliği sizlerle paylaşan uygulamada, etkinliğe dair detayları ve fotoğrafları da inceleyebilirsiniz.

Katılmak istediğiniz etkinlikler için sıra beklemeden kolayca bilet alma imkanı da sunan Sanat Cepte uygulamasında, kaçırmak istemeyeceğiniz etkinliklerden bildirim şeklinde haberdar olabiliyorsunuz. Uygulama üzerinde yer alan takvim sayesinde kendi etkinlik takviminizi de oluşturma imkanı sunan Sanat Cepte uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilir, keyifli etkinliklerden herkesten önce haberdar olarak yerinizi ayırtabilirsiniz.