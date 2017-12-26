iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Sandbox mobil oyunu, çocukların renk ve sayıları tanımaları ve öğrendiklerini pekiştirmeleri için son derece eğitici olan ve yetişkinler için dinlendirici bir boyama oyunudur.

Çocukların özellikle okul öncesi eğitimi için yaygın şekilde kullanılan ve sevilen boyama kitapları, farklı bir uygulamayla mobil platforma taşındı. Zihinsel becerileri güçlendiren bir oyun olarak öne çıkan Sandbox mobil oyununda karelerle adeta halı gibi dokunmuş bir halde bölünen bir resimde küçük kareleri boyayarak sonunda resmin bütününü renklendirmiş olacaksınız. Doğru renkleri doğru yerlerde kullanmak için de sayılar devreye giriyor. Oyunda her sayı bir rengi temsil ediyor. Alt bölümde gördüğünüz palet benzeri alanda hangi sayıların hangi rengi ifade ettiğini görebilirsiniz.

Her boyadığınız kare resmi bitirmeye biraz daha yaklaştınız demektir. Çocukların çok seveceği ve renklerle sayıları aynı anda öğrenip pekiştireceği bir oyunken yetişkinler için ise son derece dinlendirici bir aktivite olabilir. Keyifle ve huzurla oynayabileceğiniz Sandbox mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.