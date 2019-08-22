Sandwich!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz hem lezzetli hemde eğlenceli bir mobil oyun olan Sandwich!, büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda tek yapmanız gereken malzemeleri doğru sırada katlayarak ilerlemek. Renkli görsellerin de yer aldığı oyunda aynı zamanda oldukça basit kontroller bulunuyor. Domatesten peynire, soğandan somonlara kadar pek çok farklı malzemenin yer aldığı oyunda giderek zorlaşan bölümler yer alıyor. Eğer bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Sandwich! sizleri bekliyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda bulmaca tarzı bir oynanış yer alıyor.

Sandwich! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.