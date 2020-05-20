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Save The Girl 1.1.3 (ios)
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  4. Save The Girl - iOS için Bulmaca Oyunu

Save The Girl

1.1.3
ios
Save The Girl
ÜCRETSİZ
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Sürükleyici bir bulmaca oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Save The Girl, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz sürükleyici oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğim Save The Girl oyununda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oyunda 2 farklı seçenek arasından doğru olanı bulmaya ve kızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bulmaca tabanlı bir oynanışa sahip olan oyunda seçimlerinize oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekmekte.

Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Reflekslerinizi sınamak için oynayabileceğiniz bir oyun.

Save The Girl oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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