Kafeste tutsak edilen yavru köpekleri kurtarmak için zorlu parkurlarda yarışarak macera dolu bir serüvene atılacağınız ve türlü engelleri aşarak labirentlerin arasından süzülerek ilerleyeceğiniz Save the Puppies, mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan sürükleyici bir oyundur.

Macera dolu parkurları ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, sevimli köpekleri kontrol ederek çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış karışık parkurlarda yarışmak ve yavru köpekleri kurtarmak için mücadele etmektir.

Parkurlardaki sosisleri ve köpek mamalarını yiyerek köpeğinizi büyütebilir ve labirentlerin arasından süzülerek yol alabilirsiniz.

Oyunda toplamda 150 zorlu parkur ve sizi engellemek için tasarlanmış yüzlerce tuzak yer almaktadır. Ayrıca birbirinden sevimli onlarca köpek bulunmaktadır. Kafeslerin anahtarlarını bulmak için blokların arasında ilerleyerek önünüzdeki engelleri itelemeli ve yolunuzu açarak hedefe ulaşmalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve eğlenceye doyacağınız Save the Puppies, oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından tercih edilen eşsiz bir bulmaca oyunudur.