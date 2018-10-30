Savior Saga, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil rol yapma oyunudur. Harika atmosferi ve eğlenceli oynanışıyla karşımıza çıkan oyunda canavarlarla mücadele ediyorsunuz. Stratejik bilgilerinizi de iyi kullanmanız gereken oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle de ön plana çıkan oyunda gizemli bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Canavarlarla mücadele edip stratejik savaşlara dahil olabileceğiniz oyunda karakterinizi güçlendirerek rakiplerinizi alt etmelisiniz. Büyüleyici bir atmosfere sahip olan Savior Saga sizleri bekliyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda eşsiz bir deneyim yaşıyorsunuz. 300'den fazla silahı kontrol edebileceğiniz oyunda silahlarınızı geliştirerek daha güçlü bir konuma da gelebiliyorsunuz. Harika bir rol yapma oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda eşsiz zaman geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Savior Saga sizleri bekliyor.

Savior Saga oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.