Hem Android, hem de iOS sürümleri ile iki farklı platformdan rahatlıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak cihazınıza kurabileceğiniz School Days, gerçek okul yaşantısına göre daha farklı bir senaryoya sahip olan ve okulda popüler olmak için iyi bir kavgacı olmayı gerektiren eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve ilginç konusu ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, okuldaki düzene ayak uydurarak sınıf arkadaşlarınıza her konuda üstünlük kurmak ve popüler olmak için mücadele etmektir. Okulda dini yaşamınızı dilediğiniz gibi sürdürebilir ve ödevlerinizi yaparak puanınızı yükseltebilirsiniz. Ayrıca çeşitli aktivitelere katılarak fizik gücünüzü artırabilir ve etrafınızdaki diğer öğrencilerden daha güçlü bir yapıya bürünebilirsiniz. Kavgalara karışarak sevmediğiniz tipleri dövebilir ve öğretmenlerinize kafa tutabilirsiniz.

Oyunda kıskaç, saldırı, çalışma, fırlatma, alay etme ve daha birçok farklı eylemi yapabileceğiniz kontrol butonları bulunmaktadır. Dilediğiniz gibi davranabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sizde simülasyon oyunları kategorisinde bulunan School Days’e ücretsiz olarak ulaşabilir ve keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz.