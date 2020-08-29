School Raid

Hiç kimya öğretmeni yüzünden çıkan bir kıyamet yüzünden okulunu koruması gereken bir adam oldun mu? Denemek ve daha önce hiç görmediğiniz yoldan çıkmış delilikle yüzleşmenin zamanı geldi.

Okulun kıyametin ortasında kaldı ve etrafın farklı düşmanlarla çevrilmiş. Hurda bir araba ve sadece küçük miktarda para ile düşman topluluklarının arasından arabayla geçmelisin.

Rag-doll fiziği, renkli grafiği ve nefes kesen karakterlerle destansı dinamik savaşlara hazır olun.

Yer altı tünellerinden geçip harap üst geçitlerde yol alın ya da epik düşmanlarla dolu fabrikaları darmadağın edin.

30'dan fazla yetenek, silah, değişiklik ve benzersiz düşmanla okulunu koruman gerekiyor. Aracın yeterince güçlü mü? Bir silah veya güçlendirici veya hatta çivili bir kafes eklemeye ne dersin?

