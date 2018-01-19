Scooby-Doo Mystery Cases, Warner Bros’un çizgi film temalı gizem çözme oyunu. Scooby, Shaggy, Freddie, Velma, Daphne, tüm ekip yer alıyor. Yılların eskitemediği çizgi filmin mobil platforma uyarlanan oyunu, bulmacalar, mini oyunlarla dolu. Scooby Doo çizgi filmi bölümleri ve çizgi romanı da bonus olarak yerini alıyor.

Çocuklar kadar yetişkinlerin de severek izlediği çizgi film Scooby Doo’nun mobil oyunu, çizgi film stilinde yüksek kalitede grafiklere sahip. Oyunda çizgi filmde olduğu gibi gizem makinesine atlıyor, gizemi çözmek için uğraş veriyorsunuz. Kötü adamın maskesini indirmek için ipuçları arıyor, tuzaklar kuruyorsunuz. Oyunda gördükleri her şeyi mideye indiren Scooby Doo ve Shaggy her zamanki gibi gizemle ilgilenmeyip yemeye odaklandıklarından ipuçlarını yakalayan Velma ve ekip lideri Freddie onlara yardım ediyor.

Scooby-Doo Mystery Cases Özellikleri: