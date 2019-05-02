Scorcher, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil yarış oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm eşsiz bir mobil yarışı oyunu olan Scorcher, zorlu parkurlarda becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda yarışıyor ve engellere çarpmadan parkurlarda ilerliyorsunuz. Zorlu kanyonlarda geçen oyunda hızlı ve tempolu bir oyun deneyimi yer alıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda bol animasyon ve renkli görseller yer alıyor. Tam bir görsel şölen sunan oyunda elinizi çabuk tutmalısınız. Oyunda reflekslerinizi çok iyi kullanmalı ve engelleri aşarak parkuru tamamlamalısınız. Farklı kanyonlarda da mücadele edebileceğiniz işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Scorcher sizleri bekliyor.

Scorcher oyununu iOS cihazlarınıza ücretli olarak indirebilirsiniz.