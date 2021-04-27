Score! Hero 2, popüler futbol oyunu Dream League Soccer’ın geliştirici ekibine ait strateji yönü ağır basan futbol oyunu. En iyi futbol simülasyon oyunları arasında olan ödüllü yapımın devamında daha iyi grafikler, gelişmiş animasyonların yanı sıra yeni bir mod ve lisanslı takımlarla karşılaşıyoruz. Diğer futbol oyunlarından farklı olarak tek bir oyuncunun kariyerine odaklanan Score! Hero 2’yi kesinlikle oynamalısınız. Score! Hero 2, iPhone ve iPad cihazlara App Store’dan ücretsiz indirilebilir.

Score! Hero 2 İndir iOS

Bilinmeyen bir oyuncusunuz ancak potansiyeliniz olağanüstü. Dünyanın görmesi için yeteneklerinizin açığa çıkarılması gerektiğini biliyorsunuz. Kahramanınızı şut çekerek, pas atarak, süperstarlığa giden yolda gol atarak ışıltılı bir kariyere başlatın!

İnanılmaz grafikler, muhteşem animasyonlar ve süper gerçekçi bir oynanış! Şimdi resmi olarak lisanslı, gerçek kulüpler ve liglerle! Otantik formalar ve amblemler en iyi futbol deneyimini yaşatıyor! Kahramanınıza umut vadeden bir oyuncudan dünyaca tanınan bir yıldıza kadar rehberlik ederken aksiyonun kalbinde olacaksınız!