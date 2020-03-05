Scrabble GO, iPhone/iPad cihazınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz kelime bulma oyunu. Dünyanın en popüler kelime oyunu Scrabble’ı mobil platforma taşıyan yapımlardan biri. Facebook arkadaşlarınızla, ailenizle birlikte oynayabileceğiniz bu kelime oyununda dört heyecan verici modla vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Scrabble GO, Scrabble kelime oyununu bilen bilmeyen herkese açık. Solo modda yapay zekaya karşı oynayarak kendinizi geliştirme şansına sahipsiniz. Online olarak birçok mod mevcut. Sizinle aynı seviyede oyuncularla tur bazlı oynayacağınız süre sınırlı Düellolar modu; harflerin sürekli yer değiştirdiği kelime arama oyunu Word Drop; anagramları sevenlere özel Tumbler, modlar arasında. Seviye sistemi de mevcut. Haftalık yenilenen turnuvalara katılarak tecrübe puanı kazanabiliyorsunuz.

Scrabble GO iOS Özellikleri