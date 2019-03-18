Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve bir milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen Sea Monster City, deniz altında farklı yaratıklarla savaşabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Etkileyici grafikler ve ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyunda yapmanız gereken, okyanusun altına gizemli bir bölge inşa etmek ve burada çeşitli su canlıları yetiştirerek savaşlara katılmaktır. Köpek balığı, kılıç balığı, timsah ve daha onlarca farklı deniz hayvanını kontrol ederek ölümcül savaşlar yapabilirsiniz. Canavarlara saldırarak onları parçalayabilir ve ganimet toplayabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve farklı yaratıkların kilidini açabilirsiniz.

Size verilen görevleri yerine getirerek deniz hayvanlarını eğitmeli ve savaş zamanı geldiğinde düşmanlarınıza karşı ölümcül hamleler yapmalısınız. Deniz altına inşa edeceğiniz çeşitli tesisler sayesinde savaş karakterlerinizi daha rahat kontrol edebilirsiniz. Eşsiz su altı savaşları ile aksiyon ve macera dolu anlar sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Sea Monster City, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.