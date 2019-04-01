Mobil platformda klasik oyunlar arasında bulunan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Sea of Lies: Nemesis, içinizdeki dedektifi keşfedebileceğiniz ve esrarengiz cinayetleri araştırarak katilin kim olduğunu bulabileceğiniz macera dolu bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve ürpertici müzikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, gizemli cinayetleri araştırarak seri katilin peşine düşmek ve ipuçları toplayarak doğru izler sürmektir. Ürkütücü mekanlarda dolaşarak gizli nesnelere ulaşabilir ve çeşitli ipuçları yakalayabilirsiniz. Bu sayede katilin izini bulabilir ve kim olduğunu çözebilirsiniz. Dedektiflik ruhunuzu yansıtarak cinayetlerdeki sırrı çözebileceğiniz ve macera dolu anlar yaşayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca farklı mekan ve sayısız ipucu yer almaktadır. Kayıp objeleri bularak ve bulmacalar çözerek ipucu toplayabilirsiniz. Böylece katili yakalayabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni bölümlere geçebilir ve farklı cinayetlerle karşılaşabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz Sea of Lies: Nemesis, geniş oyuncu kitlesine hitap eden eğlenceli bir oyundur.