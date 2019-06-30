Sea Stars: World Rescue

Yüz, suya dal, tehlikelerin üzerine atla ve canlıları kurtar: eğlenceli ve sevimli sonsuz yüzücü olarak su içerisindeki canlıların hayatını kurtar. Hadi şimdi okyanusu kurtarmaya ve canlıların yaşamına yardım edin!

Yol boyunca engelleri aşmanıza yardımcı olmak için çeşitli bonusları ve güçlendirmeleri toplayın. Su içerisinde karşılaştığınız tehlikeleri temizleyin ve okyanusun ömrünü uzatın. Tüm bunları yaparken dünya çapındaki farklı deniz ve okyanusları ziyaret edin.

Para topla ve bonuslar kazan. Bu heyecan verici oyunda, okyanusu kirlenmeden kurtarmanız gerekecek. Sevimli bir yunus, penguen veya diğer deniz sakinlerini kontrol edin. Kahramanı daha derine daldırın veya sudan atlayın. Yoldaki tuzakları ve tehlikeleri atla. Hızlanma, görünmezlik gibi kullanışlı güçlendiriciler seçin.