Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde çalışan ve binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen Seascapes: Trito's Adventure, farklı şekillerden oluşan blokları eşleştirerek deniz altında yeni yerler keşfedebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Çarpıcı animasyonları ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı renge ve şekle sahip olan blokları uygun şekillerde birleştirmek ve deniz altı yolculuğuna çıkmaktır. Salyangoz, yosun ve denizyıldızı gibi şekillerden oluşan blokları eşleştirerek çeşitli ödüller kazanabilir ve farklı deniz canlılarının kilidini açabilirsiniz. Aynı şekle ve renge sahip 3 bloğu bir araya getirerek eşleştirmeleri başarılı bir şekilde tamamlayabilir ve seviye atlayarak deniz altından yeni yerler keşfedebilirsiniz.

Oyun içerisinde yengeç, fener balığı, denizatı ve daha onlarca farklı deniz hayvanı yer almaktadır. Eşleştirmelerden kazandığınız puanları kullanarak bu canlılara sahip olabilir ve kendi deniz altı dünyanızı oluşturabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında bulmaca kategorisinde yer alan Seascapes: Trito's Adventure, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken keyif verici bir oyundur.