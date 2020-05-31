Mobil spor oyunları arasında yer alan Season 20 Pro Football Manager ile gerçekçi bir futbol menajerlik deneyimi hissetmeye hazır olun!

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Season 20 Pro Football Manager ile dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele edecek ve kupaların sahibi olmaya çalışacağız.

Gerçek zamanlı bir futbol menajerlik oyunu olan yapım içerisinde gerçek futbolcular yer alacak. Türkçe dil desteğinin de yer aldığı yapım da oyuncular en iyi takımı kurup, rakiplerine mağlubiyeti tattırmaya çalışacaklar.

Taktikler gerçekleştirebileceğimiz yapım içerisinde oyuncular farklı kupa maçlarında da boy gösterebilecekler. En ince ayrıntının düşündüğü yapımda kalıcı olarak internet bağlantısı gerekmektedir.

Farklı dostluk maçlarının da yer aldığı yapım da takımımızın becerilerini de geliştirmeye çalışacağız.