İndir 128.00 MB
Seçim Oyunu - Otobüs Yarışı 1.0 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Yarış
  4. Seçim Oyunu - Otobüs Yarışı - iOS için Yarış Oyunu

Seçim Oyunu - Otobüs Yarışı

1.0
ios
Seçim Oyunu - Otobüs Yarışı
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Seçim Oyunu 1 - 1
Seçim Oyunu 2 - 2
Seçim Oyunu 3 - 3
Seçim Oyunu 4 - 4
Seçim Oyunu 5 - 5
Murat İşçi
Murat İşçi -
YORUM YAZ

Keyifli zaman geçirebileceğiniz eşsiz bir mobil yarış oyunu

Seçim Oyunu, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil yarış oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Seçimlere oy toplamak için mücadele ettiğiniz oyunda mitingler yapıyor ve diğer partileri sollamaya çalışıyorsunuz.

Yaklaşan seçimleri tema alarak geliştirilen bir mobil yarış oyunu olan Seçim Oyunu, Türkiye'nin farklı illerinde mitingler düzenleyerek seçmenler kazandığınız bir oyundur. Taraftarı olduğunuz partinin oy kazanması için mücadele ettiğiniz oyunda seçim otobüsünü kontrol ediyor ve diğer partilerin otobüslerini sollayarak oy oranınızı arttıyorsunuz. Miting sırasında da halka vaadler sunarak oy topladığınız oyunda başarılı olabilmek için yüzde 50 oy oranına sahip olmanız gerekiyor. Türkiye haritasındaki tüm illerde miting yapmanız gereken oyunda son derece keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Eğer keyifli bir yarış oyunu arayışınız varsa Seçim Yarışı sizleri bekliyor.

Seçim Yarışı oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR