Seçim Oyunu - Otobüs Yarışı

Seçim Oyunu, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil yarış oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Seçimlere oy toplamak için mücadele ettiğiniz oyunda mitingler yapıyor ve diğer partileri sollamaya çalışıyorsunuz.

Yaklaşan seçimleri tema alarak geliştirilen bir mobil yarış oyunu olan Seçim Oyunu, Türkiye'nin farklı illerinde mitingler düzenleyerek seçmenler kazandığınız bir oyundur. Taraftarı olduğunuz partinin oy kazanması için mücadele ettiğiniz oyunda seçim otobüsünü kontrol ediyor ve diğer partilerin otobüslerini sollayarak oy oranınızı arttıyorsunuz. Miting sırasında da halka vaadler sunarak oy topladığınız oyunda başarılı olabilmek için yüzde 50 oy oranına sahip olmanız gerekiyor. Türkiye haritasındaki tüm illerde miting yapmanız gereken oyunda son derece keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Eğer keyifli bir yarış oyunu arayışınız varsa Seçim Yarışı sizleri bekliyor.

Seçim Yarışı oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.