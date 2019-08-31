Second Galaxy, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz açık dünya MMO aksiyon oyunlarıdan bir tanesidir. Yakında çıkış yapacak olan oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla kıyasıya mücadele ediyorsunuz.

Aksiyon ve macera dolu bir deneyim yaşamak istiyorsanız ve bu tarz MMO oyunları oynamayı seviyorsanız Second Galaxy sizler için geliyor. Yakın zamanda tam olarak çıkış yapacak olan oyunda kendi uzay geminizi kontrol ediyorsunuz. Birbirinden güçlü ve büyük gemilerin de kontrolünü sağlayabileceğiniz oyunda farklı silah ve ekipmanların sahibi olabiliyorsunuz. Açık dünya MMO oyunları oyunları oynamayı seviyorsanız eğer ve uzaya da merakınız varsa kesinlikle bu oyun tam size göre.

Galaksinin derinliklerini keşfedip kıyasıya mücadele edebileceğiniz oyunda görsel bir şölene konuk oluyorsunuz. Bol animasyonları ve kaliteli görselleriyle de ön plana çıkan Second Galaxy, sizleri bekliyor.

Second Galaxy oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiyorsunuz.