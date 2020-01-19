Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Seedship, dünyada gerçekleşen bazı olaylar sonucu yeni yaşam alanları bulmak için gezegenler arası yolculuk yapacağınız ve farklı insan kolonileriyle karşılaşarak yeni ırklar keşfedeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Metin tabanlı grafikleri ve sürükleyici hikayesi ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, dünyanın yaşanılamaz bir hal alması üzerine farklı ırklardan oluşan insan topluluklarıyla birlikte hareket ederek yaşanılabilir yeni gezegenler keşfetmek ve çeşitli araştırmalar yaparak insanlara ne olduğunu bulmaktır.

Dünyayı etkileyen bazı olaylardan sonra hayatta kalmak için yeni bir gezegene yolculuk yapmalı ve bir grup insanla birlikte çeşitli araştırmalar yapmalısınız. 1000 kişilik bir topluluk ile dilediğiniz herhangi bir gezegene yolculuk yapabilir ve yeni yaşam alanınızı inşa edebilirsiniz.

Farklı ırklarla karşılaşabilir ve yeni koloniler kurabilirsiniz. Strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlere hizmet veren Seedship ile sizde macera dolu bir serüvene atılabilir ve farklı bir deneyim edinebilirsiniz.